Anderson Martins é apresentado como reforço corintiano

O zagueiro Anderson Martins foi oficialmente apresentado, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, como novo reforço do Corinthians. O jogador foi contratado junto ao Al-Jaish, do Catar, e festejou a oportunidade de vestir a camisa do clube paulista, no qual ele já vem treinando há alguns dias.

"Vários fatores foram determinantes para minha vinda ao Corinthians. Primeiro, o desejo de vestir esta camisa e também pelo nascimento do meu filho. Profissionalmente, sei o que representa jogar aqui", ressaltou o jogador.

Anderson Martins ainda enfatizou que aceitou rapidamente a oferta feita pela diretoria do Corinthians, embora tenha aberto mão do alto salário, de cerca de R$ 600 mil, que recebia no Al-Jaish para atuar na equipe alvinegra. "Quando chegou a proposta, não pensei duas vezes em fechar. Sei que isso vai gerar muitos frutos. Pretendo fazer meu melhor aqui e ser muito feliz", destacou.

Anderson Martins foi um dos três jogadores contratados pelo Corinthians durante esta intertemporada que o clube realiza e foi motivada pela disputa da Copa do Mundo. Antes do defensor, o clube trouxe o meia uruguaio Nicolás Lodeiro e o atacante paraguaio Angel Romero.