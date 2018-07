Anderson Martins e Jean reforçam o Vasco contra o Coritiba

O zagueiro Anderson Martins se recuperou de dores no tornozelo após sofrer uma pancada na vitória sobre o Atlético Goianiense, treinou normalmente nesta sexta-feira e está confirmado no Vasco para enfrentar o Coritiba, sábado, às 17h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outro jogador garantido entre os titulares é o volante Jean, que retorna após cumprir suspensão. Ele vai atuar no lugar de Bruno Paulista e, segundo o técnico Zé Ricardo, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, será importante nas bolas aéreas.

"O Jean está retornando e vai nos ajudar bastante, principalmente na bola parada que é um dos pontos fortes do Coritiba. Nos últimos dez gols que eles fizeram, seis deles, se não me engano, foram oriundos de bola parada. Temos que nos reforçar nesse sentido. Assim como o Paulista vinha ajudando, o Jean também ajuda bastante", avaliou.

Além de enaltecer a jogada aérea do Coritiba, que ocupa a antepenúltima posição do Brasileiro, o treinador elogiou a defesa do adversário. "O Coritiba é uma equipe que tem um bom sistema defensivo, independentemente da posição na tabela. Vamos ter que trabalhar bastante com a posse de bola e explorar os toques rápidos, para tentar envolver a defesa deles", avaliou.

Sobre o bom momento do Vasco, que venceu seus três últimos confrontos diante de Atlético-GO, Botafogo e Avaí, Zé Ricardo destacou o trabalho do dia-a-dia. "Não tem cartilha a ser seguida. É a forma de trabalhar, que penso não ser diferente dos outros colegas de profissão. A gente foca muito em treinamento e realmente acho que isso tem feito uma diferença positiva", apontou o técnico, elogiando também o ambiente do elenco.

"Como falei após a última partida, temos um ambiente de trabalho muito agradável aqui no Vasco, os atletas se empenham bastante e acho que isso é meio caminho andado para conseguir bons resultados, o que tem acontecido de forma tranquila. As coisas estão acontecendo através de muito suor e essa é a forma que vamos continuar utilizando para alcançar nossos objetivos", afirmou.