Anderson Martins lamenta lesão de Ramon, mas exalta força coletiva do Vasco

Depois de treinar com o elenco do Vasco na manhã desta terça-feira, em São Januário, o zagueiro Anderson Martins concedeu entrevista coletiva e falou principalmente sobre as dificuldades que o time terá pela frente nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vaga na Copa Libertadores, a equipe carioca enfrenta o Vitória no próximo domingo, às 19 horas, no Maracanã, onde não poderá contar com o lateral-esquerdo Ramon, que sofreu grave lesão no joelho direito no clássico diante do Flamengo, no último sábado, e ficará afastado dos gramados por cerca de seis meses.

+ Chateado com lesão, Ramon revela renovação encaminhada com o Vasco​

+ Luis Fabiano volta a treinar e deve reforçar o Vasco no domingo

Anderson Martins lamentou a ausência de Ramon para as rodadas restantes do Brasileirão, mas exaltou a força coletiva do time vascaíno ao projetar os objetivos que o clube almeja neste término de temporada.

"Tivemos uma evolução coletiva, que é o mais importante. Ninguém joga sozinho, todo mundo tem sua função dentro da equipe e graças a Deus eu e (o também zagueiro) Breno temos feito bons jogos. Assim como eu e (o defensor) Paulão fizemos duas boas partidas, dentro do nível de dificuldade que enfrentamos. O grupo está de parabéns, o mais importante é que todos saibam que uma hora ou outra precisaremos uns dos outros. Agora perdemos o Ramon, mas o Henrique e o Allan estão trabalhando forte para suprir em alto nível. Seguiremos buscando nossos objetivos, sempre pensando jogo a jogo", ressaltou Anderson Martins.

O defensor também deixou claro que não se ilude com os últimos resultados amargados pelo Vitória, que foi derrotado por 2 a 1 pelo Bahia no clássico e depois não passou de um empate por 1 a 1 com o lanterna Atlético-GO, em casa, na rodada passada do Brasileirão. Ele alertou para a força que a equipe baiana tem mostrado nas partidas fora de casa e pediu empenho máximo dos seus companheiros para que o Vasco dê novo passo para garantir uma vaga na Libertadores.

"Os últimos resultados do Vitória foram ruins, mas o time tem sido um bom visitante. É uma equipe rápida. Não queremos ser surpreendidos dentro de casa. Não adianta ter feito esses bons jogos e deixar escapar essa chance de encostar", afirmou Anderson Martins, se referindo a uma sequência na qual o time vascaíno bateu Botafogo e Atlético-GO, antes de empatar com Flamengo e Coritiba.

"Os jogos não estão sendo fáceis. A cada partida enfrentamos uma dificuldade diferente, sabendo que este campeonato é muito disputado. Estamos sempre conversando sobre os nossos objetivos e sabemos que nossa briga vai até o final da competição. Temos que continuar preocupados em somar o maior número de pontos, para no final ver onde conseguiremos chegar", projetou.