Anderson Martins não treina novamente e vira dúvida no São Paulo

O zagueiro Anderson Martins não treinou novamente no São Paulo, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Com dores no tornozelo direito, o defensor é dúvida para a partida contra o Fortaleza, no domingo, às 19h, no Castelão, pela quarta rodada do Brasileirão.

Anderson Martins já tinha desfalcado o treino da última quarta-feira. A previsão era de que ele trabalhasse normalmente nesta quinta, mas o zagueiro não foi a campo com o restante do elenco.

Caso Anderson Martins não tenha condições de enfrentar o Fortaleza, o provável substituto é o jovem Walce, que tem 20 anos e fez sua estreia no último domingo, contra o Flamengo. Após o empate por 1 a 1, ele foi elogiado pelo técnico Cuca e disse que "realizou um sonho".

Cuca já tem um desfalque certo para a zaga: Arboleda, que trata um estiramento na coxa esquerda. No ataque, o treinador provavelmente não poderá contar com Alexandre Pato, que recupera-se de uma contusão na cervical causada por uma pancada no jogo contra o Flamengo.

O treino desta quinta-feira foi aberto apenas por 15 minutos, quando os jogadores faziam aquecimento. Uma provável equipe tem: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Everton, Antony e Toró.

O São Paulo volta a treinar na tarde desta sexta-feira, antes da viagem a Fortaleza. No sábado, a equipe ainda faz o último treino no CT do Ceará antes do confronto da quarta rodada do Brasileirão.