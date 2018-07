Anderson Martins pede atenção ao Vasco na semifinal

"Assim como a equipe do Boavista surpreendeu o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca), o Olaria, que tem uma boa equipe, pode surpreender o Vasco no sábado. Precisamos ficar ligados durante toda a partida, para conseguir nossa classificação para a final", afirmou Anderson Martins.

Titular absoluto da defesa vascaína, Anderson Martins deixou o jogo do último domingo, contra o mesmo Olaria, pela última rodada da fase de classificação, com dores no pé. Mas ele garantiu que não será problema para a decisão de sábado. "Não foi nada de grave, já estou bem", explicou o zagueiro.