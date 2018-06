Anderson Martins reencontra Diego Souza em primeiro dia de treino no São Paulo

Oficializado nesta quarta-feira no São Paulo, o zagueiro Anderson Martins já teve seu primeiro dia de trabalho no novo clube. Contratado após rescindir contrato com o Vasco, o atleta reencontrou o meia-atacante Diego Souza, também recém-chegado no São Paulo, com quem foi campeão da Copa do Brasil em 2011 com o clube cruz-maltino.

+ Morato celebra recuperação e elogia Diego Souza: 'Tecnicamente excepcional'

Anderson fez exames médicos no período da manhã e, no CT, à tarde, trabalhou ao lado de Diego Souza, Cueva e Morato, que trabalham a forma física antes de integrarem o grupo nos treinos táticos. O quarteto fez uma série de atividades físicas na academia do Reffis: com exercícios aeróbios e de fortalecimento muscular. Antes disso, os meias e o atacante estiveram no gramado, aquecendo com o restante do grupo e fazendo um trabalho técnico.

O novo zagueiro será apresentado à imprensa na próxima sexta no CT da Barra Funda. Com ele, o técnico Dorival Junior terá seis opções para a zaga tricolor, já que já conta com Rodrigo Caio, Arboleda, Bruno Alves, Aderllan e Rony. Diego Souza, anunciado no domingo passado pelo clube, será apresentado nesta quinta.