Anderson Martins treina e pode reforçar o São Paulo contra o Bahia

Recuperado de dores no tornozelo direito, o zagueiro Anderson Martins voltou a treinar no São Paulo na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O defensor deve ficar a disposição para a partida contra o Bahia, domingo, às 11h, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão.

Cuca novamente fechou o treino tático, e a imprensa só pôde acompanhar o aquecimento dos jogadores. Mesmo recuperado, Anderson Martins ainda não está garantido entre os titulares. Ele foi substituído por Walce, que recebeu elogios do treinador.

Antes do treino, Cuca tinha falado que Alexandre Pato deve voltar à equipe após recuperar-se de contusão cervical. O técnico analisa de o atacante será titular ou reserva contra o Bahia.

A provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Antony, Everton (Toró) e Pato.

O São Paulo finaliza a preparação na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda. A equipe está em terceiro lugar do Brasileirão, com os mesmos dez pontos que Santos e Palmeiras, mas com saldo de gols menor.