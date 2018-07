Anderson Martins treina, mas não pega o Goiás

O zagueiro Anderson Martins participou normalmente do treino do Corinthians nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, mas não participa do jogo desta quarta, contra o Goiás, pelo Brasileirão. A comissão técnica preferiu deixar o defensor de fora para preservá-lo para os jogos seguintes, contra Grêmio e Fluminense, que são confrontos diretos por vaga na Libertadores do ano que vem.

Anderson ficou de fora dos dois últimos jogos do Corinthians para se recuperar de uma tendinite na coxa direita. O jogador foi a campo e participou do rachão no CT Joaquim Grava ao lado dos demais companheiros. Por isso, deve ter condições de voltar à equipe já no próximo fim de semana, quando o adversário será o Grêmio, em São Paulo.

A ausência na atividade foi o lateral-esquerdo Fábio Santos, que, inclusive, passa a ser dúvida para o confronto diante do clube gaúcho. O problema no joelho esquerdo do atleta foi detectado no domingo, após a vitória sobre o Bahia, e o camisa 6 sequer foi ao gramado no treino desta terça-feira. O técnico Mano Menezes definiu a equipe titular em uma atividade fechada para os jornalistas.

Fora Anderson Martins e Fábio Santos, o Corinthians vai a campo em Belém, contra o Goiás, com outros quatro desfalques. O meia Petros está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e outros três jogadores estão em compromissos com suas seleções, como o uruguaio Lodeiro, o peruano Guerrero e o paraguaio Romero. O trio também estará à disposição somente para o jogo do próximo fim de semana.