Anderson mira vaga na Liga dos Campeões pela Fiorentina

FLORENÇA - Novo reforço da Fiorentina, o meia Anderson se disse motivado com a oportunidade de atuar no futebol italiano e prometeu contribuir para a tentativa da equipe de se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro, aprovado nos exames médicos, chega ao clube de Florença cedido por empréstimo até o final da temporada 2013/2014.

"A Fiorentina só perdeu a vaga na Liga dos Campeões por dois pontos na última temporada, por isso este ano eu quero ajudá-los a entrar na Liga dos Campeões", disse Anderson, ao site oficial do clube, citando a temporada passada, quando a Fiorentina foi a quarta colocada no Campeonato Italiano, ficando dois pontos atrás do terceiro Milan.

Nesta edição do torneio nacional, a Fiorentina também passa por situação parecida, pois ocupa novamente o quarto lugar, agora cinco pontos atrás do terceiro Napoli. Para tirar essa diferença e também compensar a perda dos contundidos Giuseppe Rossi e Mario Gomez, o clube se reforçou com Anderson e Alessandro Matri.

Com 25 anos, Anderson iniciou a sua carreira profissional pelo Grêmio e se transferiu para o Porto em 2006. No ano seguinte, foi negociado com o Manchester United, clube que defendia desde então. Agora, o brasileiro está na Fiorentina, que terá a opção de adquiri-lo após o encerramento do período de empréstimo.