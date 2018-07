Anderson Pico aposta em treinos para vencer briga com balança

Os problemas com a balança acompanham o lateral-esquerdo Anderson Pico desde os tempos em que surgiu no Grêmio. Mas o bom futebol apresentando pelo jogador nas (poucas) partidas em que atuou pelo Flamengo no segundo semestre do ano passado agradaram a torcida e deram confiança a ele. Por isso, Pico tem se esforçado muito na pré-temporada em Atibaia (SP) e afirma que não faltará empenho ao longo de 2015.

"Eu não fazia uma pré-temporada como essa há praticamente cinco anos. Isso é muito importante para a minha preparação. Estou evoluindo cada vez mais", disse o lateral nesta quinta-feira. "Está sendo um trabalho muito forte, assim como o Vanderlei (Luxemburgo) quer. Ele está batendo muito na tecla de termos um elenco bom e competitivo para começarmos e terminarmos o ano brigando lá em cima", destacou o jogador.

Revelado pelo Grêmio em 2007, Anderson Pico passou por seis clubes e chegou a atuar por equipes menores do interior gaúcho antes de ser contratado pelo Flamengo, em uma aposta de Luxemburgo. No clube rubro-negro, assinou por duas temporadas. "Fico muito feliz com a direção por ter me dado calma com um contrato de dois anos para poder trabalhar e mostrar meu trabalho ainda mais. Era a chance da minha vida, tinha que mostrar o meu melhor", comentou.

"Vou me empenhar, mostrar meu trabalho, para poder sempre ajudar a equipe. Cada um vai buscando o seu espaço. Trabalho todos os dias com alegria para poder ter um rendimento ainda melhor", completou o lateral-esquerdo.