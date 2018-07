Anderson Pico comemora volta ao futebol no Flamengo

Após passar seis meses fora dos gramados, o lateral Anderson Pico, que estreou no domingo pelo Flamengo na vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro no Brasileirão, foi elogiado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e agora luta para se firmar no clube carioca. O jogador, conhecido por problemas disciplinares, agradeceu a oportunidade dada pelo treinador e prometeu deixar o passado inconstante para trás.

Pico defendeu o Novo Hamburgo (RS) no Gauchão desta temporada e, desde então, esteve sem clube, até receber uma nova chance no Flamengo. "Pensei que não ia voltar a jogar em um time grande. Mandei uma carta para o Vanderlei porque ele me ajudou há um ano e meio no Grêmio. Pedi desculpas porque fiz muita coisa errada e pedi uma oportunidade de trabalho longe de tudo que me fez mal", contou o jogador em entrevista nesta segunda-feira.

Sem poder contar com o lateral titular, João Paulo, que se recupera de contusão, Luxemburgo promoveu a estreia de Pico no último domingo, no Maracanã. O jogador se portou bem na defesa rubro-negra, impedindo os avanços do Cruzeiro e até chegou a arriscar uma finalização, que passou raspando à trave adversária.

Ao avaliar seu desempenho na partida, ele mostrou-se satisfeito. "Meu primeiro jogo foi incrível. Fiquei muito feliz porque o Luxemburgo contou comigo. Em uma parte do jogo eu fiquei olhando como uma criança boba, mas muito feliz, torcedor te reconhece após o jogo ainda mais com uma estreia boa". afirmou o jogador.

Anderson Pico não poderá defender o Flamengo contra o América-RN nesta quarta-feira, no Maracanã, porque não está inscrito na Copa do Brasil. Ele pode ter uma nova chance no domingo, quando o time volta a atuar no Brasileiro, diante do Atlético Paranaense.