Anderson Pico diz que 'peso da camisa' pode favorecer Flamengo contra o Sport O Flamengo não estreou bem no Campeonato Brasileiro e, mesmo diante de um time misto do São Paulo, perdeu por 2 a 1 no Morumbi. Na segunda rodada, os cariocas terão pela frente o Sport, em casa, neste domingo. E de acordo com o lateral Anderson Pico, a expectativa é que o "peso da camisa" faça a diferença.