Anderson Pico é operado e volta ao Flamengo na segunda

O lateral Anderson Pico foi submetido neste sábado pela manhã a uma artroscopia, depois de sofrer uma lesão no menisco externo do joelho direito na goleada do Flamengo sobre a Cabofriense por 5 a 1, na última quarta-feira. De acordo com comunicado divulgado pelo clube, o procedimento foi realizado com sucesso e o jogador se reapresentará já na segunda-feira.

A cirurgia aconteceu no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, e o médico José Luiz Runco foi o responsável pelo procedimento. O Flamengo ainda não determinou a previsão de afastamento do jogador, mas o certo é que ele será desfalque para o técnico Vanderlei Luxemburgo nas próximas semanas.

Anderson Pico sofreu uma torção no joelho aos 35 minutos de jogo, durante uma disputa de bola. Ele acusou fortes dores na hora e até tentou voltar para o jogo, mas não teve condições. Depois de passar por uma série de exames, o Flamengo confirmou a lesão do jogador e a necessidade de cirurgia na última quinta.