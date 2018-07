Anderson Pico passará por cirurgia e vira baixa no Flamengo

O técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, não vai poder contar com o lateral-esquerdo Anderson Pico por um período indefinido. O jogador foi avaliado pelos médicos do clube nesta quinta-feira e foi constatada uma lesão séria em seu joelho direito. Pico vai ter de passar por uma cirurgia no local e ainda não há previsão para o fim da recuperação.

O lateral se machucou ainda no primeiro tempo da partida com a Cabofriense, nesta quarta-feira, que terminou em 5 a 1 para o Flamengo, no Maracanã. Aos 35 minutos de jogo, durante uma disputa de bola, Pico sofreu uma entorse no joelho. Ele acusou fortes dores na hora, foi atendido pelos médicos, que constataram que ele não tinha mais condições de jogo.

O Flamengo só volta a jogar daqui a uma semana, não haverá jogos durante o carnaval. O substituto de Pico deve ser o lateral Thallyson, reforço contratado nesta temporada.