Anderson Pico se reapresenta ao Flamengo após cirurgia

Após a folga de carnaval, os jogadores do Flamengo se reapresentaram na manhã desta segunda-feira, no CT do Ninho do Urubu. O lateral-esquerdo Anderson Pico, que passou por uma artroscopia no joelho direito no último sábado, também voltou ao trabalho.

Pico realizou exercícios na academia e fisioterapia. Os médicos do clube ainda não têm uma previsão para o retorno do jogador aos gramados. O lateral Thallyson, contratado no início deste ano, deve ser o substituto na ala esquerda.

Os demais jogadores participaram de um treino técnico em campo reduzido. Segundo colocado no Campeonato Carioca, com 10 pontos, o Flamengo volta ao campo nesta quinta-feira diante do Boavista, pela quinta rodada da competição.