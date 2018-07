Anderson pode voltar ao Brasil em janeiro a custo zero, diz tabloide

Em mais uma temporada decepcionante pelo Manchester United, Anderson deve ser liberado em janeiro. O meio campista de 26 anos, que chegou ao time inglês em 2007 e nunca conseguiu se firmar, possui grandes chances de tentar recomeçar sua carreira no Brasil já no início do próximo ano a custo zero, mesmo tendo contrato até 2015.

De acordo com a edição do tabloide Daily Mail desta terça-feira, o Grêmio, clube que revelou o jogador, é o favorito para contratá-lo quando a janela de transferências for aberta no início do ano que vem, acompanhado do Flamengo, que demonstra interesse no jogador desde agosto.

Contratado pelo Manchester United do Porto por 20 milhões de libras (R$ 81 milhões) em 2007, Anderson nunca conseguiu convencer a torcida. Sob o comando de Alex Ferguson, o jogador passou a atuar como segundo volante e quando começou a se adaptar a posição, em 2009, sofreu com problemas físicos, que o prejudicaram também na seleção brasileira.

Em janeiro deste ano, o jogador foi emprestado para a Fiorentina, mas relegado ao banco, foi devolvido ao clube inglês no início desta temporada, onde também não conseguiu convencer Louis Van Gaal.