Anderson renova com Manchester United até 2015

O meio-campista Anderson assinou um novo contrato com o Manchester United nesta quarta-feira, garantindo a sua permanência no clube da primeira divisão inglesa até junho de 2015. O jogador brasileiro, de 22 anos, chegou ao time em 2007, após passagem pelo Porto, quando assinou um acordo por cinco temporadas.

Completamente recuperado de uma grave lesão no joelho sofrida na última temporada, que o impediu inclusive de disputar a última Copa do Mundo, Anderson tem sido utilizado nas partidas do Manchester United nas últimas semanas.

Ele marcou apenas o seu segundo gol pelo clube inglês no dia 7 de dezembro, no empate por 1 a 1 com o Valencia, que garantiu a liderança da equipe da sua chave na Liga dos Campeões da Europa. Na última segunda-feira, Anderson teve atuação destacada na vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal.

"Estamos muito contentes que ele tenha assinado um novo contrato. Anderson evoluiu tremendamente desde quando se juntou a nós. Ele tem um potencial fantástico, apenas 22 anos e vai ser realmente um jogador de destaque", afirmou o técnico Alex Ferguson ao site oficial do Manchester United.