Anderson sente dores no joelho e vira dúvida no Inter para domingo

Anderson sequer foi ao gramado do CT do Parque Gigante nesta quarta-feira e ficou no vestiário realizando tratamento. O jogador sofre com uma tendinite no local e precisará ser reavaliado para saber se terá condições de atuar.

Se for vetado, Argel pode alterar a formação tática do Inter. Com o retorno de Vitinho, o técnico pode escalá-lo na vaga de Anderson, deixando o time mais ofensivo. Assim, do meio para frente, a escalação teria: Rodrigo Dourado, Fabinho e Andrigo compondo o meio de campo, com Eduardo Sasha, Vitinho e Aylon mais à frente.

O treino do Inter nesta quarta foi bastante movimentado. Primeiro, os jogadores participaram de um circuito físico. Depois, Argel orientou uma prática de cruzamento e finalizações, seguido de um trabalho de troca de passes em espaço reduzido. Por fim, os jogadores foram divididos em dois grupos em uma atividade de ataque contra defesa.