Anderson tem lesão diagnosticada e desfalca o Inter em pelo menos 5 rodadas

Desfalque na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, contra a Chapecoense, o meia Anderson vai continuar fora da equipe do Inter por pelo menos mais 20 dias. Os exames de imagem realizados pelo jogador nesta segunda-feira indicaram que ele tem tendinite no joelho direito, o que vai consumir cerca de três semanas de treinamento.

Com essa previsão, Anderson fica fora de cinco jogos do Internacional no Campeonato Brasileiro, a começar pelo confronto de domingo à tarde, contra o São Paulo, no Morumbi. Depois, não poderia jogar contra Sport (casa), Santos (fora), Atlético-PR (casa) e Vitória (fora). Se correr tudo bem, ele volta diante do América-MG, dia 11 de junho.

Na ausência de Anderson, o técnico Argel escalou o Internacional com o atacante Aylon entre os titulares no empate em 0 a 0 com a Chapecoense, recuando Andrigo para ser meio-campista. A equipe não atuou bem e a tendência é que o treinador opte por um jogador com características mais defensivas. O volante Anselmo, recém-contratado junto ao Joinville, é forte candidato a ocupar essa vaga no time.