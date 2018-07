Anderson treina e deve retornar em breve ao Fluminense O zagueiro Anderson, recuperado de uma lesão muscular na coxa, voltou a treinar nesta segunda-feira no Fluminense. O atleta começou a transição do departamento médico para a preparação física. Os jogadores se reapresentaram depois do empate sem gols com o Duque de Caxias, no último sábado, pelo Campeonato Carioca.