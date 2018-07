Anderson treina entre os titulares do Inter e Ernando fica fora de atividade

Nesta manhã, os jogadores do Inter realizaram um treino intenso, por um hora e meia. Depois de cumprirem um circuito físico, os jogadores foram divididos em quatro grupos para um treino de toques rápidos, posse de bola e movimentação. Em seguida, foi a vez da realização de um treino tático em campo reduzido, com a formação de dois times.

Anderson ficou fora do duelo com o São Paulo de Rio Grande, no último domingo, por causa de uma tendinite no joelho direito, mas parece estar recuperado, tanto que treinou entre os titulares nesta quarta, ocupando a vaga que foi de Andrigo na partida anterior.

Outra novidade no time será o retorno do zagueiro Paulão, que cumpriu suspensão no último compromisso. Mas no treino desta quarta seu companheiro de zaga foi Réver, pois Ernando não foi a campo. O zagueiro retirou dois dentes do siso e apenas realizou trabalhos na academia.

Assim, o time titular do Inter treinou com a seguinte formação: Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, Anderson e Eduardo Sasha; Vitinho e Aylon.

O elenco do Inter volta a treinar na tarde desta quinta-feira, às 16 horas, no CT do Parque Gigante. O time é o quinto colocado no Campeonato Gaúcho, com 16 pontos.