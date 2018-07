Anderson treina entre titulares e pode estrear pelo Inter na quarta

O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira depois da magra vitória sobre o Novo Hamburgo por 1 a 0, no sábado. O técnico Diego Aguirre comandou um trabalho tático no qual indicou que a equipe pode ter novidades. O meia Anderson treinou com o meio de campo titular e pode fazer sua estreia com a camisa colorada contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, em Gravataí, pelo Campeonato Gaúcho.

Revelado nas divisões de base do Grêmio e contratado na semana passada junto ao Manchester United, Anderson chegou sem ritmo de jogo, já que estava encostado no clube inglês. No entanto, realizou alguns trabalhos físicos nos últimos dias, se mostrou em forma e, por isso, deve estrear na quarta.

Nesta segunda, Aguirre comandou um trabalho no qual o setor ofensivo titular enfrentava o defensivo. Ao longo da atividade, o uruguaio tirou o volante Nilton e escalou o meia ao lado de Cláudio Winck, Fabrício, Aránguiz, D'Alessandro, Eduardo Sasha, Vitinho e Nilmar, o que mostra a intenção do treinador de utilizar o jogador como volante, como ele atuava no Manchester.

Na defesa, Aguirre também mostrou que pode voltar a escalar Juan. Recuperado de um problema no pé direito, o jogador trabalhou ao lado de Ernando e Paulão. O volante Wellington, que ainda se recupera de grave lesão sofrida no joelho ainda no ano passado, realizou seu primeiro treino físico após quatro meses de tratamento.