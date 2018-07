Anderson Varejão assina com Golden State Warriors

Anderson Varejão é jogador do Golden State Warriors. O brasileiro de 33 anos, há 12 na NBA, assinou contrato com a franquia de Oakland, atual campeã e dona da melhor campanha do campeonato (49v5d), até o fim da temporada 2015-2016. Varejão foi envolvido em uma troca entre Cleveland Cavaliers, Orlando Magic e Portland Trail Blazers na semana passada e virou agente livre,

Na Califórnia, Varejão vai se juntar aos ‘Splash Brothers’, Stephen Curry e Klay Thompson, que brilham na atual temporada, e vai jogar ao lado do compatriota Leandrinho Barbosa. Ainda não está confirmada a data de estreia do capixaba pelo Golden State Warriors, mas é possível que seja já na próxima quarta-feira, dia 24, diante do Miami Heat, na Flórida. Antes disso, na noite desta segunda-feira, dia 22, os Warriors enfrentam o Atlanta Hawks, fora de casa.

Anderson vai usar a camisa 18. O número 17, que acompanhou o cabeludo em Cleveland, foi retirado pela franquia em homenagem a Chris Mullin.