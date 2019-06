Andorra x França: onde assistir ao vivo ao jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

Em busca de recuperação, a França enfrenta a Andorra nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), fora de casa, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2020. O compromisso dos atuais campeões do mundo será no Estádio Nacional de Andorra, na capital do país, Andorra la Vella.

Andorra x França: transmissão

Andorra x França terá transmissão ao vivo pelo canal TNT.

A partida vale pela quarta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa. Dos seis países do Grupo H, apenas os dois mais bem classificados garantem vaga na competição.

A França vem de derrota na última rodada, ao perder para a Turquia por 2 a 0, fora de casa. O time campeão da última Copa do Mundo perdeu a liderança no grupo e a invencibilidade para os turcos. O técnico Didier Deschamps aposta agora no jogo contra a fraca Andorra para reagir na classificação.

A adversária da França é uma equipe formada na maioria por jogadores amadores. Andorra perdeu os três primeiros jogos das Eliminatórias e não consegue uma vitória desde março do ano passado, quando bateu Liechtenstein por 1 a 0 em amistoso.