Andrade aguarda Adriano para escalar Flamengo ideal

Satisfeito com a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, que classificou o Flamengo para a decisão da Taça Rio, o técnico Andrade disse que enfim escalou a equipe que considera ideal para a sequência da temporada, com a exceção de Adriano, que não participou do clássico por está contundido.

Veja também:

Flamengo bate Vasco e vai à final da Taça Rio

"Comecei a definir isso na última semana e, hoje (domingo], coloquei o melhor do Flamengo em campo. No momento, esse seria o time ideal para mim. Obviamente que contando com a entrada do Adriano no lugar do Bruno Mezenga", afirmou o técnico, que voltou a escalar o volante chileno Maldonado entre os titulares.

Andrade avisou que aguarda apenas a liberação de Adriano pelo departamento médico para definir a formação do Flamengo que vai enfrentar o Universidad Católica, no Chile, na quarta-feira. "Conto com o Adriano assim que o departamento médico me der uma confirmação. Eu não posso abrir mão de um jogador como ele, de seleção. Mesmo com menos ritmo de jogo que os outros, ele é qualificado. Faz a diferença", disse.

O treinador flamenguista aproveitou para exaltar o desempenho de Vágner Love, autor dos gols da equipe diante do Vasco e artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols. "Quando ele chegou, muita gente duvidou da sua capacidade e de que ele poderia jogar ao lado do Adriano. Com muito trabalho, ele provou que essas duas teorias estavam erradas. Passou por um momento ruim no Palmeiras, mas no time do coração voltou a ser feliz", comentou.