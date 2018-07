Andrade aposta em Adriano para elevar saldo do Fla Preocupado com a situação do Flamengo na Copa Libertadores, o técnico Andrade está apostando nos gols do artilheiro Adriano para avançar na competição. Com a derrota de quarta-feira, o time carioca precisa vencer o Caracas na última rodada e torcer por uma combinação de resultados para alcançar as oitavas de final.