Andrade descarta deixar o comando do Flamengo

O técnico Andrade descartou deixar o comando do Flamengo depois da vitória apertada sobre o Caracas, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, no Maracanã. O triunfo por apenas um gol de diferença deixou o time carioca em situação complicada na Copa Libertadores. Para se classificar, o Flamengo precisará torcer por uma combinação de resultados na quinta-feira.

"Não vejo motivo para entregar o cargo. Está tudo certo, tudo tranquilo. Tenho consciência do trabalho que venho realizando. Acho que estou realizando um bom trabalho no Flamengo", afirmou o treinador, sem demonstrar preocupação com a situação do time, que perdeu a final da Taça Rio no domingo para o Botafogo.

A vitória suada causou a ira da torcida, que não poupou vaias ao time no final da partida. "A partir do momento que escolhi essa profissão sabia que estaria sujeito a essa situação de tensão. Como treinador de futebol no Brasil, quando você não consegue o resultado que as pessoas esperam, você fica sujeito a isso. Sei como funciona", completou Andrade.

Em relação à atuação do Flamengo nesta quarta, o técnico lamentou os gols levados pela defesa nesta quarta e, apesar da necessidade de marcar muitos gols para fazer saldo, evitou criticar os atacantes Vágner Love e Adriano, que foi um dos principais alvos dos xingamentos da torcida. "Foi uma pena que tenhamos tomado os gols", minimizou.

O técnico atribuiu a situação complicada do time na Libertadores ao empate com o Universidad de Chile há duas rodadas, no início de abril. O Flamengo vencia por 2 a 1 quando sofreu o empate nos acréscimos. "Lamento aquele gol do Universidad de Chile. Aquele golzinho no final está fazendo a diferença agora. A gente relaxou um pouquinho e, se não tivéssemos levado aquele gol, estaríamos classificados agora", destacou.