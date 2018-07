Andrade diz que Flamengo fez o 'pior jogo do ano'

O técnico Andrade não escondeu a decepção com a fraca atuação do Flamengo nesta quarta-feira, diante do Universidad Católica, em Santiago. Para o treinador, o time carioca fez o "pior jogo do ano", desempenho que pode ter custado a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores.

"Esse foi o pior jogo do ano. Ficamos muito abaixo do esperado, até pelo elenco forte que temos", admitiu Andrade, que agora precisará torcer por uma combinação de resultados para seguir na competição. "Depender de outros jogos é pouco pelo plantel que temos. Essa base está junta há muito tempo, e pode jogar melhor".

O atacante Vágner Love também reconheceu as dificuldades do Flamengo nesta quarta. "Não sei se foi o cansaço do final de semana, mas tem dia em que nada dá certo. Tentamos, corremos, fizemos o que poderíamos fazer, mas infelizmente não conseguimos vencer. O time deles jogou melhor, foi o que aconteceu", comentou.

O goleiro Bruno atribuiu a fraca atuação ao excesso de confiança da equipe. "O time tem tanta qualidade que, às vezes, acha que vai fazer o resultado a qualquer momento, e não pode ser assim. Hoje, por exemplo, quando acordamos, o resultado já estava feito e ficou muito difícil de virar".