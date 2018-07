Andrade evita 'chororô' e parabeniza Botafogo

O técnico Andrade evitou o clima de "chororô", após a derrota para o Botafogo, e tratou de elogiar o rival e o treinador Joel Santana. O Botafogo venceu por 2 a 1 e levantou os troféus da Taça Rio e do Campeonato Carioca.

"Não vou ficar de ''chororô'', tenho que dar parabéns ao Botafogo e ao Joel, que soube armar bem o time. Mérito do Botafogo que fez os gols nas duas vezes em que chegou", comentou.

Sem lamentar o revés, Andrade preferiu destacar os bons resultados desde o ano passado e lembrou que o Flamengo ainda tem chances na Copa Libertadores. "Fomos campeões brasileiros, chegamos à final da Taça Rio. Estamos no caminho certo. Ainda temos chances na Libertadores".

"Flamengo não achou que iria ganhar a qualquer hora, lutou e teve oportunidades de marcar. Infelizmente, o Adriano perdeu um pênalti, perdemos outras boas bolas e acabamos perdendo", completou.

Após a derrota, o elenco do Flamengo deverá se reapresentar já nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o jogo com o Caracas, na quarta, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time brasileiro precisa vencer e ainda contar com uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final.