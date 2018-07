Andrade lamenta empate e diz que Fla merecia a vitória

Veja também:

"Poderíamos estar com a classificação garantida, mas vamos buscar o resultado diante da Universidad Católica", afirmou Andrade, já projetando o jogo da próxima quarta, em Santiago. Depois, porém, o técnico insistiu que sua equipe fez por merecer o que seria uma "virada histórica". "Para a partida que nós fizemos, não merecíamos sair com o empate."

À parte das lamentações, Andrade não poupou elogios para dois jogadores: o meia Michael, que foi a surpresa do time titular, e o atacante Bruno Mezenga, que entrou no intervalo. "Todos ficaram satisfeitos com a apresentação do Michael, ele estava merecendo uma oportunidade", reconheceu. "No primeiro tempo nós tivemos posse de bola, mas não conseguimos agredir o adversário. E isso mudou com a entrada do Bruno Mezenga."

Com o time em segundo no Grupo 8, somando sete pontos, Andrade sabe da importância do jogo da próxima semana. "Vai ser uma decisão para o Flamengo, assim como para a Universidad de Chile", disse, lembrando que o adversário desta quarta é o líder da chave, com oito pontos, e encara o lanterna Caracas. "Nós temos tudo para ir lá (Santiago) e conseguir um resultado positivo", concluiu.