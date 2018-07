Andrade só definirá escalação do Flamengo no Chile

O Flamengo embarcou nesta terça-feira para o Chile, onde vai enfrentar o Universidad Católica na quarta, pela Libertadores, com a escalação indefinida. O técnico Andrade ainda não definiu os substitutos do atacante Adriano e do meia Michael que estão contundidos e nem embarcaram para Santiago.

O treinador deve optar entre Vinícius Pacheco, Petkovic e Bruno Mezenga para definir o Flamengo. "Ainda não sei se começo com dois atacantes, se começo com um... Tenho algumas dúvidas ainda, principalmente na frente, por causa dos desfalques do Adriano e do Michael. Mas, como sempre digo, vou escalar o melhor para o Flamengo no momento", afirmou.

Artilheiro do Flamengo na temporada, com 16 gols, Vágner Love lamentou a ausência do companheiro de ataque. "Claro que o Adriano faz falta, até porque ele divide bem a responsabilidade comigo ali na frente. Sem ele, vou procurar fazer o meu melhor e continuar ajudando a equipe do Flamengo a conseguir as vitórias, que isso é o que importa", disse.