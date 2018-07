André aposta em temporada 'diferente' do Atlético-MG O atacante André chegou ao Atlético-MG em julho do ano passado e, junto com os companheiros, enfrentou uma dura batalha para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Agora, ele disse apostar numa temporada "diferente" para o clube mineiro, com a expectativa de buscar a conquista de títulos.