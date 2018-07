André assina contrato com o Corinthians até dezembro de 2019

O atacante André assinou contrato com o Corinthians nesta sexta-feira. O acordo é válido até dezembro de 2019. O ex-jogador do Atlético-MG está treinando no CT do Parque Ecológico desde o último sábado, mas a assinatura do vínculo só foi realizada agora. O atacante chega para ocupar a vaga de Vagner Love, vendido para o Monaco, da França.

André pertencia ao Atlético Mineiro, mas disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport, cedido por empréstimo, tendo marcado 14 gols na competição. O Corinthians tentava a contratação do jogador desde dezembro, mas a diretoria do clube mineiro endureceu as negociações, mesmo que o jogador estivesse treinando em separado do elenco desde que publicou uma foto nas redes sociais com a camisa do seu antigo clube com o distintivo apagada. Assim, a transação foi finalizada apenas na semana passada.

O atacante é o nono reforço do Corinthians para a temporada 2016 e é mais um a chegar para tentar repor a saída de seis titulares na conquista do título brasileiro do ano passado. Antes de André, chegaram ao clube Moisés, Marlone, Douglas, Alan Mineiro, Giovanni Augusto, Guilherme e Willians.

André, de 25 anos, iniciou a sua carreira no Santos. Além do Atlético-MG e do Sport, o jogador também possui passagens pelo ucraniano Dínamo de Kiev e pelo Vasco.

A diretoria do Corinthians ainda tenta a contratação do zagueiro paraguaio Balbuena, do Libertad, do Paraguai. Falta apenas o clube apresentar garantias de pagamento para concluir a negociação.