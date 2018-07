André Bahia aposta em clássico para recuperar Botafogo A derrota para o Coritiba encerrou a série de bons resultados do Botafogo e derrubou o time para a penúltima posição do Campeonato Brasileiro. Agora, o time do técnico Vagner Mancini aposta no clássico com o Flamengo, sábado, na Arena Amazônia, para tentar se reerguer na luta contra o rebaixamento.