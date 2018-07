André Bahia deixa o Botafogo e jogará no futebol japonês

A reformulação no elenco do Botafogo está longe do fim. Depois de anunciar a dispensa de 17 jogadores na última quarta-feira, a diretoria do clube carioca confirmou neste domingo a saída do zagueiro André Bahia, que vai atuar no futebol do Japão na próxima temporada. Em nota oficial, o Botafogo explicou que uma cláusula no contrato do defensor obrigava a sua liberação em caso de oferta de um clube japonês.

"O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o atleta André Bahia, por força contratual, não é mais jogador do clube. No contrato em vigor com o zagueiro havia uma cláusula que, no caso de proposta de um clube do Japão até 31 de dezembro deste ano, o mesmo seria liberado, o que aconteceu. Os melhores agradecimentos do clube ao atleta pelos serviços prestados", afirmou o clube.

André Bahia acertou a sua transferência para o Shonan Bellmare, que neste ano foi campeão da segunda divisão e agora vai jogar na elite do futebol japonês na próxima temporada. O zagueiro, de 31 anos, estava no Botafogo desde 2013, ano em que participou da conquista do título do Campeonato Carioca.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo anunciou na última quarta-feira a saída de 17 jogadores: Alex, Anderson, Bruno Corrêa, Bolatti, Carlos Alberto, Ferreira, Hygor, Junior Cesar, Mario Risso, Maicon, Ramírez, Rogério, Rodrigo Souto, Ronny, Wallyson, Yguinho e Zeballos.

Além disso, a gestão do recém-empossado presidente Carlos Eduardo Pereira optou por demitir o técnico Vagner Mancini e seus auxiliares, assim como do gerente de futebol Wilson Gottardo. René Simões é o favorito para ser o treinador do Botafogo em 2015.