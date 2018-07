André Bahia sente lesão e vira problema para Mancini no Botafogo

Em desvantagem na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil - o time perdeu o jogo de ida por 3 a 2 no Maracanã -, o Botafogo terá que contornar os desfalques para a partida de volta contra o Santos, quinta, no Pacaembu. Além da ausência do goleiro Jefferson, que jogou pela seleção nesta terça-feira, o técnico Vagner Mancini soube antes do treino que dificilmente poderá contar com o zagueiro André Bahia, que sentiu lesão na coxa esquerda.

Outros dois jogadores que estiveram no time que derrotou o Corinthians no último sábado também ficarão fora. Régis e Carlos Alberto já atuaram na Copa do Brasil, por Portuguesa e Goiás, e não podem mais jogar a competição. E Jobson e Murilo, que chegaram ao clube recentemente, não foram inscritos.

A única boa notícia para o Botafogo é o retorno do peruano Ramirez, que tem feito boas partidas no meio campo. Assim, no treino desta terça Mancini escalou o time com Andrey; Gabriel, Dankler, Matheus e Guilherme; Rodrigo Souto, Bolatti, Ramírez e Wallyson; Yuri Mamute e Rogério.