André chega ao Corinthians e diz estar mais maduro

Apresentado nesta terça-feira de carnaval com novo reforço do Corinthians para a temporada, o atacante André afirmou em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico que os problemas extracampo que teve ao longo da sua carreira fazem parte do passado. No Vasco e no Atlétic0-MG, o jogador chegou a ser afastado por indisciplina. Agora com 25 anos, o atacante diz estar mais maduro.

"São coisas que ficaram para trás e me fizeram amadurecer. Claro que ninguém quer passar por isso, mas aconteceu. Hoje me cuido mais e me dedico mais, dentro e fora de campo. Não me arrependo, mas serviu de lição", disse André.

O atacante disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Sport e assinou contrato até dezembro de 2019. Ele chega para ocupar a vaga de Vagner Love, vendido para o Monaco. "Estou feliz de estar aqui no Corinthians, é um clube muito grande, que tem muita expressão e uma torcida fanática. Essas coisas extracampo, sabemos que a cobrança aqui é maior, a torcida é muito fanática, mas são coisas que ficaram para trás. Não tive qualquer problema no Sport, espero que aqui seja igual."

André está treinando no CT do Parque Ecológico desde a semana passada, mas demorou para ter a sua contratação oficializada por causa de atraso na documentação. O jogador deve ser inscrito no Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Apesar do pouco tempo de convívio com Tite, o atacante rasgou elogios ao treinador.

"Acho que ninguém melhor para remontar um time do que ele. Já provou e fez isso várias vezes. Vai ter que ter um pouco de paciência, são outros jogadores, mas no ano passado o time embalou na metade do campeonato. É hora de ter paciência, porque o Tite vai montar um grande time", disse.