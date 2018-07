André comemora nova fase: 'Gols dão confiança'

Para o atacante André, a eliminação no Campeonato Paulista é página virada. O jogador do Corinthians agora tem dois objetivos definidos: passar pelo Nacional na Copa Libertadores e manter a boa fase. E ele espera que as duas coisas caminhem lado a lado.

"Fico chateado por não estarmos na final (Paulistão), mas temos de esquecer isso, aprender e nos fortalecer. E esses gols me dão confiança", afirmou o jogador, que será titular na partida desta quarta-feira em Montevidéu válida pelas oitavas de final.

Após início ruim e um longo jejum de gols (seis jogos), André marcou três gols nos últimos dois jogos. No período mais difícil no Corinthians, o atacante ganhou o apoio do técnico Tite, que 'bancou' o jogador no time titular. Deu certo. "Eu já passei por isso outras vezes (jejum de gols), mas tenho de pensar no que o Tite fala: confiança não é toda a hora que você tem, então aproveita", disse o jogador.

O bom momento de André também coincidiu com a falta de concorrentes no elenco. Luciano, que sofreu grave lesão no joelho, em 2015, não voltou bem nesta temporada. E não há outro jogador para a posição, tanto que a diretoria busca um novo centroavante para a sequência da temporada.

Sobre o rival desta quarta-feira, o Nacional, André espera por um jogo complicado e muito "catimbado". O atacante disse que o Corinthians vai buscar a vitória em Montevidéu, mas, segundo ele, o que importa é não sofrer gols fora de casa. "Não podemos nos precipitar. Mata-mata é erro zero, quem errar menos se classifica."