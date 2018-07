André Dias é suspenso na Itália por dar soco em Mark Van Bommel

ROMA - Uma atitude destemperada custou caro ao zagueiro brasileiro André Dias, ex-São Paulo. Nesta sexta-feira, o jogador da Lazio foi suspenso por três partidas por ter dado um soco por trás na nuca do volante holandês Mark Van Bommel, do Milan, na derrota de seu time por 3 a 1, no dia anterior, em Milão, pelas quartas de final da Copa da Itália.

A decisão pela suspensão foi dada pela Justiça Desportiva italiana, baseada nas imagens da transmissão do jogo pela TV, já que durante o confronto o trio de arbitragem não viu o lance e nada fez contra o zagueiro brasileiro. O juiz concluiu que André Dias golpeou Van Bommel, aos 16 minutos do segundo tempo, intencionalmente e com muita força e, por isso, decidiu pela pena de três partidas.

O juiz que analisou as imagens da agressão relatou ainda, no comunicado oficial, que o árbitro Gervasoni não teve condições de ver o lance, já que no momento do golpe estava olhando em outra direção.