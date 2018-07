André é cortado de jogo e fica próximo de deixar o Corinthians

O atacante André foi cortado da lista dos relacionados do Corinthians para a partida contra o Vitória, nesta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão. O jogador negocia a transferência para o Sporting, de Portugal, e a tendência é que ele não vista mais a camisa alvinegra.

Segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, a decisão de cortar o jogador partiu da diretoria, após conversa com o atleta. A ideia é que ele treine normalmente na segunda-feira enquanto aguarda por um desfecho do negócio.

De acordo com o jornal português "A Bola", André deve assinar um contrato de cinco anos. O empresário do atacante, Fernando Garcia, confirmou ao periódico que as negociações estão bem adiantadas.

"O André quer ir por causa do treinador do Sporting. Jorge Jesus é muito bem conceituado aqui (no Brasil), todos os jogadores brasileiros que jogaram com o Jesus falam muito bem dele. E até jogadores menos credenciados que o André fizeram boas temporadas com o Jesus", disse o agente.

André chegou ao Corinthians em janeiro, como parte da negociação de Giovanni Augusto, ambos do Atlético-MG. André tem contrato até dezembro de 2019 e quase deixou o clube em duas oportunidades, ambas em negociações com o Sport, de Recife.

Na semana passada, a equipe alvinegra já perdeu Luciano, que foi emprestado ao Leganés, da Espanha. Para o lugar de André, o jovem Isaac foi adicionado na lista dos relacionados.

Sem André, cortado, o Corinthians terá quatro atacantes na lista de relacionados para o duelo desta segunda-feira: Romero, Isaac, Bruno Paulo e Lucca.