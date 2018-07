André é relacionado e pode estrear pelo Atlético-MG

André foi contratado pelo Atlético-MG na última semana junto ao Dínamo de Kiev com a responsabilidade de liderar o setor ofensivo da equipe. De acordo com o diretor de futebol Eduardo Maluf, o clube adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta, por 2,2 milhões de euros, e assinou contrato por um ano com ele.

Além de André, outros três jogadores vão se integrar ao grupo atleticano em Ipatinga. Dorival também convocou os zagueiros Luiz Eduardo e Werley, além do meia Giovanni Augusto. Com eles, o treinador tentará repor os jogadores que perdeu para o duelo com o Fluminense. Os zagueiros Réver e Leonardo Silva e o volante Serginho vão cumprir suspensão automática na próxima quarta-feira.

Com a derrota para o Vasco, o Atlético permanece com 11 pontos no Brasileirão, em 15º lugar, e precisa se recuperar diante do Fluminense para não correr riscos de terminar a 12ª rodada na zona de rebaixamento.