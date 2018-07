André faz no fim e Sport e Palmeiras ficam no empate em Pernambuco

Em um confronto direto de times que aspiram o G-4, Palmeiras e Sport protagonizaram um grande jogo em que um gol aos 44 assegurou o empate em 2 a 2, na Arena Pernambuco. O resultado acabou sendo ruim para as duas equipes, pois se distanciaram um pouco, em relação a pontuação, dos quatro primeiros colocados, mas foi o placar mais justo.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. O Palmeiras começou até um pouco melhor, mas tinha dificuldades na finalização. Foram pelo menos três boas oportunidades desperdiçadas. No outro lado, o Sport tentava aproveitar as subidas de João Paulo e explorava o seu lado direito de ataque.

No Palmeiras, Dudu era quem mostrava mais vontade e tentava abrir a boa marcação da equipe pernambucana, que devido ao equilíbrio, conseguiu abrir o placar só com a bola parada. Após Diego Souza cobrar falta que Fernando Prass defendeu, o ex-palmeirense cobrou escanteio e, aos 21, Matheus Ferraz desviou de cabeça.

O gol fez o time alviverde se aventurar com ainda mais afinco ao ataque e foi necessário utilizar a mesma arma do adversário e de tantos outros jogos. Aos 43, Gabriel apareceu de surpresa dentro da área e cruzou para Leandro Pereira mandar de cabeça e faz justiça ao placar. No segundo tempo, o Sport teve maior volume de jogo nos minutos iniciais, mas foi, aos poucos, dando espaço. O Palmeiras aproveitou e virou.

Aos 13, Lucas chutou cruzado e Danilo Fernandes defendeu. O goleiro ainda pegou o rebote de Arouca, mas não o chute de Leandro Pereira, que entrou em campo pressionado com a boa fase de Cristaldo e ainda com a chegada de Barrios, que chegou ontem ao Brasil para acertar com o Palmeiras.

Tudo parecia que a noite seria alviverde. Prass fez três excelentes defesas e João Pedro perdeu uma grande oportunidade de matar o jogo. Custou caro. Na sequência da jogada, André saiu na cara do gol e bateu na saída do goleiro para garantir o empate, resultado mais justo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 2 PALMEIRAS

SPORT: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Wendel (Régis), Neto Moura (Samuel), Diego Souza e Marlone; André. Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Leandro Almeida e João Paulo (João Pedro); Gabriel, Arouca, Zé Roberto (Andrei), Dudu (Kelvin) e Rafael Marques; Leandro Pereira. Técnico: Marcelo Oliveira

GOLS: Matheus Ferraz, aos 21; e Leandro Pereira, aos 43 do 1ºT e aos 13; André, aos 44 do 2ºT

CARTÕES AMARELOS: Jackson, Marlone e Renê

PÚBLICO: 35.163 torcedores

RENDA: Não divulgada

JUIZ: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

LOCAL: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata