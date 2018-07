André garante estar motivado em volta ao Atlético-MG

"Estou feliz de ter voltado. O Atlético é o atual campeão da Libertadores e tenho um carinho enorme pelo clube. Voltar a trabalhar com Paulo (Autuori) vai ser bom, voltar aqui para o Galo, um time que, quando cheguei, me abraçou, me identifiquei muito, com a cidade também. Estou bastante motivado e feliz para voltar a jogar com a camisa do Atlético", disse.

André destacou que nem pensa em atuar em outro clube nesta temporada e espera ajudar o time a faturar o bicampeonato da Libertadores. ""Quero continuar aqui o ano inteiro e ganhar títulos importantes pelo Atlético. Infelizmente, não pude participar no ano passado, mas vamos ver se, esse ano, consigo dar esse bi da Libertadores e, quem sabe, o Brasileiro", acrescentou.

O atacante destacou o bom momento do Atlético-MG e ressaltou que o time precisa seguir sonhando alto. "É outro ânimo. Só de chegar aqui dá para ver que é outro pensamento, pensamento grande, de ganhar a Libertadores de novo. Então, isso me motiva ainda mais. Agora, é um outro Atlético, com pensamento grande, como tem que ser", disse.

No Atlético-MG, André voltará a trabalhar com Paulo Autuori, que o dirigiu no Vasco. E ele celebrou o reencontro com o técnico. "É uma grande pessoa, um cara que conversa, motiva, tem um caráter enorme e é justo. Então, a torcida pode saber que é um grande treinador", afirmou.

Além disso, André comemorou a oportunidade de jogar ao lado de Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG. "Claro que bate uma ansiedade de jogar com ele. É um grande jogador e todo atacante quer jogar com ele porque deixa os atacantes na cara do gol", comentou.