André Lima é relacionado, mas pode desfalcar Grêmio

No treino deste sábado, André Lima fez apenas uma atividade separada e ainda será reavaliado até o jogo de domingo. Se ele for vetado, Roberson, Diego e Júnior Viçosa são os candidatos para atuar ao lado do atacante Jonas.

Após defender a seleção brasileira, Victor está de volta e confiante em um bom resultado. "Todo jogador quer atuar numa partida como essa. Ninguém gosta de jogar em um estádio com quinhentas pessoas. O bom é jogo com visibilidade, estádio cheio, televisão para todo o país. Esse é um jogo bom de jogar", afirmou o goleiro.

Confira os jogadores relacionados:

Goleiros - Marcelo, Victor

Laterais - Edilson, Fábio Santos, Gabriel, Gilson, Lúcio

Zagueiros - Neuton, Ozeia, Paulão, Rafael Marques, Saimon, Vilson

Volantes - Fábio Rochemback

Meias - Douglas, Leandro, Maylson

Atacantes - André Lima, Diego, Jonas, Júnior Viçosa, Roberson