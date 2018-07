André Lima lamenta erros previstos por Muricy

Dos três gols sofridos pelo Fluminense nesta quinta-feira, na derrota para o Grêmio, por 3 a 2, pelas quartas de final da Copa do Brasil, dois poderiam ter sido evitados se a equipe obedecesse Muricy Ramalho.

Após o confronto, o atacante André Lima contou que o treinador alertou sobre o perigo de deixar Borges atuar como pivô - o Grêmio marcou duas vezes dessa maneira. "Muricy nos avisou que a jogada forte era a proteção do Borges e sofremos dois gols dessa forma", lamentou o atacante, criticando também a equipe por sofrer gol com um jogador a mais, após Rodrigo ser expulso.

"Começamos bem, abrimos o placar, ditamos o ritmo do jogo, conseguimos a expulsão do Rodrigo, mas relaxamos um pouco. Veio o empate e a virada. Começamos bem novamente o segundo tempo, mas demos outra bobeira. Não dá para admitir sofrer um gol de um adversário com um jogador a menos", acrescentou.

Apesar do descontentamento, André Lima afirmou o Fluminense tem condições de reverter o resultado em Porto Alegre. "Vamos ter que sair para jogar no ataque e ganhar lá em Porto Alegre. Temos que dar a vida para conseguir essa classificação".