André Lima não treina e segue como dúvida no Grêmio Ainda se recuperando de contusão no joelho esquerdo sofrida na semana passada, o atacante André Lima segue como dúvida do Grêmio para o clássico de domingo, contra o Inter, no Estádio Olímpico, pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, ele trabalhou com bola, mas não treinou com o restante do grupo.