André Lima será reintegrado ao elenco do Grêmio

"Estamos com este pensamento, mas ninguém aqui vai fazer loucura, trocar os pés pelas mãos. Estamos atentos e, tendo a chance, queremos trazer mais gente. Queremos reforçar a zaga, mais alguém no meio e completar o elenco no ataque. Aliás, o André Lima está voltando, quer jogar, está motivado, viu que não pode ficar longe do Grêmio. Falou com o treinador e vai voltar com tudo neste ano", disse.

Apesar da reintegração, André Lima deve ter dificuldades para conquistar seu espaço no elenco gremista, que conta com outros seis atacantes. Além disso, Marcelo Moreno e Kléber, contratados sob grande expectativa, marcaram os primeiros gols pelo clube na vitória por 3 a 1 sobre o Canoas, na noite de quarta-feira.

"Foi uma boa vitória. Estamos fazendo esforço para remontar e fortalecer a equipe que veio do ano passado. Fizemos uma estreia onde a torcida estava empolgada, mas acabou se frustrando. Hoje eles viram um atacante fazendo gol de cabeça, como deve ser. Viram o Kleber jogando bem e também fazendo gols como queremos. Jogaram hoje juntos pela primeira vez, estão ainda fora de forma, mas mesmo assim encheu os olhos da gente. Imagina quando tiverem em boa forma. São jogadores lúcidos nas jogadas que fazem", afirmou Odone.