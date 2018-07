André Lima treina e deve jogar clássico pelo Grêmio

O atacante André Lima foi a principal novidade do treino da manhã desta sexta-feira do Grêmio. O jogador está recuperado de dores no joelho e deve ser utilizado no clássico contra o Internacional, domingo, no Estádio Olímpico, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

André Lima havia desfalcado o Grêmio na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no último domingo, e não tinha participado dos últimos treinamentos com o grupo, comandados pelo técnico Renato Gaúcho. Mas como está recuperado, deverá formar a dupla de ataque com Jonas no clássico gaúcho.

Na atividade desta sexta-feira, Renato fez com que os defensores trabalhassem movimentação e bolas aéreas sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes. Já o setor ofensivo realizou atividade de conclusões à meta e jogadas de linha de fundo. Depois, ele reuniu todo o grupo e comandou um treino de ataque contra defesa. Assim, evitou dar indícios da escalação do Grêmio para o confronto com o Internacional.