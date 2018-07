André Lima volta aos treinos e deve encarar o Palmeiras

André Lima mostrou boa movimentação no treino recreativo comandado por Celso Roth neste sábado. O atacante havia sido poupado na sexta-feira por conta de um problema no joelho direito. Miralles treinou em seu lugar, mas deverá ficar no banco no jogo de domingo.

Durante a semana, André Lima foi liberado para negociar com o Palmeiras, envolvido na eventual venda de Kléber para o Grêmio. O atacante, no entanto, recusou a proposta para jogar no time paulista.

Com sua recuperação, Celso Roth definiu a escalação do Grêmio para domingo. André Lima jogará isolado no ataque, municiado por um meio-campo formado por Fábio Rochemback, Fernando, Adilson, Douglas e Escudero. O volante Adilson será a grande novidade da equipe já que atuará como meia.

Desta forma, o Grêmio entrará em campo escalado com: Victor; Mário Fernandes, Gilberto Silva, Rafael Marques e Julio Cesar; Fábio Rochemback, Fernando, Adilson, Douglas e Escudero; André Lima.