André Luis se compara a Romero e diz que aproveitou as férias para treinar

O atacante André Luis, de 21 anos, sabe que o Corinthians é a grande oportunidade para deslanchar na carreira. Contratado junto à Ponte Preta no final do ano passado, o jogador disse em sua primeira coletiva como atleta do clube paulista que aproveitou o período de férias para treinar.

"Como ia ficar um período longo parado, fui atrás de um profissional. Trabalhei forte e dei o máximo para chegar da melhor maneira possível", informou. André Luis começou na base do Santos, depois passou pelo Guaratinguetá em 2015 já no profissional. Destacou-se pelo Santa Cruz em 2017, iniciou 2018 no Cianorte e foi contrato pela Ponte Preta para jogar a Série B.

No clube de Campinas, foi o principal jogador do ataque. Marcou 11 gols na segunda divisão. "Meu ponto forte é a finalização. Vou dar o meu máxima para conquistar meu espaço", disse. Ao comparar seu estilo de jogo com outros companheiros, comentou que se assemelha a Romero.

"Ele também se destaca na marcação. Não sou diferente. Marco mas também sei chegar no ataque e finalizar", analisou. "Costumo jogar pela beirada, pela direita", prosseguiu. O atacante, no entanto, também sabe fazer a função mais centralizada. "O Gilson Kleina na Ponte me colocou como falso nove e também deu certo."

André Luis ficou de fora da derrota por 1 a 0 para o Nacional no jogo-treino desta quinta-feira. O jogador vem fazendo uma trabalho especial físico e técnico junto com a maioria dos reforços. Enquanto os titulares e reservas se revezavam debaixo do forte sol no primeiro teste da temporada, ele trabalhou ao lado de Sornoza, Ramiro e Romero no campo ao lado.